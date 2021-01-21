Ödemiş'e son 18 yılda 654 milyon liralık tarımsal destek sağlandı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Ödemişli üreticilere 2002-2020 yılları arasında 654 milyon liralık tarımsal destekleme primi ödendiğini aktardı.

Özen, yaptığı açıklamada, bakanlık olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını, Ödemiş'in de tarımsal üretimde öncü ilçelerden biri olduğunu ifade etti.

İlçede geçen yıl 101 milyon liralık Tarımsal Destekleme Primi ödemesi yapıldığını aktaran Özen, "2002-2020 yılları arasında da toplam 654 milyon lira Tarımsal Destekleme Primi üreticilere ödenmiştir. İlçede 2006'dan bu yana 146 proje ve 325 makineye toplam 18 milyon 153 bin 596 lira destekleme hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir."