Son Dakika Haberleri: Ödemiş Emniyetinde Yeni Araçlar Hizmete Girdi

Ödemiş Emniyetinde Yeni Araçlar Hizmete Girdi

1 saat önce

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü için alınan yeni araçlar, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ödemiş Emniyetinde Yeni Araçlar Hizmete Girdi, System.String[]
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü için alınan yeni araçlar, düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçede faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının ve iş adamlarının katkılarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak için alınan 3 araçın hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, törende yaptığı konuşmada, araçların alınıma destek veren herkese teşekkür etti.

Yeni alınan araçlarla Ödemiş halkana daha iyi hizmet vereceklerini belirten Kiremitçi, "Araçlardan birinin Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde ikisinin ise Asayiş Büro Amirliği'nde hizmet verecek." dedi.

Tören sonunda Kiremitçi, araçlarının alımına destek veren kurum ve kişilere teşekkür plaketi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:27 Kaynak: AA

Ödemiş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi

Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:31:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş Emniyetinde Yeni Araçlar Hizmete Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]