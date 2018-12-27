Ödemiş Emniyetinde Yeni Araçlar Hizmete Girdi

Ödemiş
İlçe Emniyet Müdürlüğü için alınan yeni araçlar, düzenlenen törenle hizmete girdi.
İlçede faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının ve iş adamlarının katkılarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak için alınan 3 araçın hizmete alınması dolayısıyla tören düzenlendi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Kiremitçi, törende yaptığı konuşmada, araçların alınıma destek veren herkese teşekkür etti.
Yeni alınan araçlarla Ödemiş halkana daha iyi hizmet vereceklerini belirten Kiremitçi, "Araçlardan birinin Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde ikisinin ise Asayiş Büro
Amirliği'nde hizmet verecek." dedi.
Tören sonunda Kiremitçi, araçlarının alımına destek veren kurum ve kişilere teşekkür plaketi verdi.