Son Dakika Haberleri: Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden lösemili çocuklara katkı
Son Dakika Güncel Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden lösemili çocuklara katkı

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden lösemili çocuklara katkı

6 saat önce

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Kadın Yaşam Merkezinde İş-Kur desteğiyle açılan Tığ Örücülüğü kursunda eğitim gören 20 öğrenci, tüm el işi ürünlerini lösemili çocuklara gönderdi.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden lösemili çocuklara katkı, System.String[]

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Kadın Yaşam Merkezinde İş-Kur desteğiyle açılan Tığ Örücülüğü kursunda eğitim gören 20 öğrenci, tüm el işi ürünlerini lösemili çocuklara gönderdi.


Kursun usta öğreticisi Semra Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kursiyerlerin çıngırak işlediğini ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na gönderdiğini ifade etti.

Çocukları sevindirmek ve onlara moral destek vermek istediklerini aktaran Akgün, çalışmanın kursiyerleri de mutlu ettiğini bildirdi.

Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Can Yaman'ı öpemeyen kadın hayran, kendisini denize attı
Türkiye'de davalık olan Tanrı Yanılgısı kitabı, dehşet evindeki raftan çıktı Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:00:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden lösemili çocuklara katkı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]