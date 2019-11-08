Ödemiş Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden lösemili çocuklara katkı

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Kadın Yaşam Merkezinde İş-Kur desteğiyle açılan Tığ Örücülüğü kursunda eğitim gören 20 öğrenci, tüm el işi ürünlerini lösemili çocuklara gönderdi.



Kursun usta öğreticisi Semra Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kursiyerlerin çıngırak işlediğini ve Lösemili Çocuklar Vakfı'na gönderdiğini ifade etti.

Çocukları sevindirmek ve onlara moral destek vermek istediklerini aktaran Akgün, çalışmanın kursiyerleri de mutlu ettiğini bildirdi.