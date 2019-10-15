Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Sevgen:

Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, ilçeye yeni atanan Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen'i makamında ziyaret etti. Sevgen, kent konseyi üyelerine hitaben yaptığı değerlendirmede, emniyetin sokakta görünür olmasının, suçları önlemede caydırıcı rol oynadığını ifade etti.



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerini makamında ağırladı. İlçeye yeni atanan Sevgen'e yapılan ziyarette, ilçedeki asayiş olayları değerlendirildi. Kent konseyi üyeleri, alınacak emniyet tedbirleri konusunda emniyetin arkasında duracaklarını söyledi. Başkan Mehmet Taşlı, yaklaşık bir ay önce atanan ilçe emniyet müdürüne kolaylıklar diledi.



Sivil toplum örgütlerinin önemine değinen Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, Ödemiş'in asayiş bakımından en önemli sorunları arasında uyuşturucu kullanımı ile motosiklet kullanımı olduğuna dikkat çekti. Özellikle uyuşturucu konusunda denetimleri arttırdıklarını ifade eden Sevgen, ilçedeki içkili işletmelerle ilgili olarak da denetimleri sıklaştırdıklarını aktararak, "Bizim işimiz ekmeğini kazanan esnaflarla değil. Biz devletin temsilcileri olarak, yasa dışı işlerle uğraşanlar varsa bunların takibini yapmak ve adli mercilere teslim etmek" dedi.



Geldiği günden bu yana ilçedeki asayiş olaylarının dosyasını çıkarmaya başladığını belirten Sevgen, "Zaten müdürlüğümüzün verileri var. Bizim yaptığımız onları güncellemek" şeklinde konuştu.



Polisin büroda değil, sokakta olması gerektiğini belirten Sevgen, "Görünen polis caydırıcıdır. Trafik konusunda da sürekli olarak takip içindeyiz. Amacımız; can ve mal kayıplarını engellemek" dedi. - İZMİR