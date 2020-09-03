Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Meydanı önündeki törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada, Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Eriş, konuşmasında, "Her 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta ve 29 Ekim'de heyecanla uyandığımız sabahlar gibi bir heyecan var bugün yüreğimizde. Çünkü bugün 3 Eylül. Çünkü bugün Kuvayımilliye ateşini yakan bir kentin dağlarında çiçeklerin açtığı gün. Emperyalist işgale karşı vatanı ve bayrağı uğruna gözünü bile kırpmadan Hacı İlyas Tepeleri'ne koşan Ali Orhan komutasındaki yiğit ordunun vatan aşkı var bugün yüreğimizde." ifadelerini kullandı.

Tören, zeybek gösterileriyle sona erdi.

Törene Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz da katıldı.