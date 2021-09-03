Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Törene, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy , İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikte ayrıca ressam Mustafa Ali Kasap 'ın eserlerinden oluşan "Ödemişli Efelerle Kurtuluşa" adlı resim sergisinin açılışı yapıldı.

Konuşmaların ardından zeybek ve efe gösterileri gerçekleşti.

Eriş, daha sonra yaptığı konuşmada Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası kurtuluşu simgeleyen üç pare top atışı yapıldı.

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