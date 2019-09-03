Ödemiş'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlanıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü Hükümet Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı.



Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamalarına; Ödemiş Kaymakamı Fikret Dayıoglu ve Ödemiş Beiediye Başkanı Mehmet Eriş'in yanı sıra daire müdürleri, siyasi parti ve meslek odalarının temsilcileri, efeler ve çok sayıda Ödemişli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Eriş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Başkan Eriş, "Bizim için kurtuluş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onların anılarını yaşatmak ve ileri götürmektir" dedi. Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle 3-13 Eylül tarihleri arasında konserler, yarışmalar, panel ve turnuva gibi çok sayıda etkinlik yapılacak. 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da Hükümet Meydanı önünde düzenlenecek kutlama programıyla başlayan program, aynı gün saat 19.00'da kortej yürüyüşünün ardından saat 20.00'de 35. Milli Fuar açılışıyla devam edecek.



Kurtuluş kutlamaları etkinliği



3 Eylül Salı günü Aydın Kurtoğlu, 4 Eylül Çarşamba Günü TRT Sanatçısı Güldehen Marmara, 5 Eylül Perşembe Berksan, 7 Eylül Hande Ünsal, 12 Eylül Perşembe İzmir Devlet Opera ve Balesi, 13 Eylül Cuma Umut Utku Altıntaş konseri düzenlenecek. Konserler 125. Yıl Kültürpark'ta saat 20.30'dan itibaren gerçekleşecek. 2-6 Eylül tarihleri arasında Salı Pazarı'nda Sokak Basketbolu Turnuvası, 7-8 Eylül tarihlerinde Kültürpark karşısı Nikah, Düğün ve Kongre Merkezinde Satranç Turnuvası, 5-7 Eylül tarihleri 3. Ödemiş Fotoğraf Yarışması ve 9 Eylül'de ise tavla-dama turnuvası yapılacak. Yarışma ve turnuvaya katılım için müracaatlar ve bilgi Kültür Müdürlüğünden alınabilecek. 5 Eylül Perşembe günü Prof.Dr. Engin Berber'in konuşmacı olarak katılacağı "Yunan İşgali ve Birgi" konulu söyleşi düzenlenecek. Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak program saat 17.00'de başlayacak. 7 Eylül Cumartesi günü Eski Turizm ve Tanıtma eski Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun "Milli Mücadelede Bozdağ Cephesi'nin Önemi, Dr. Serra Menekay Kıvılcım'dan Aleve" konulu konferansta Ödemişlilerle buluşacak. Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde yapılacak program saat 16.00'da başlayacak. 10 Eylül Salı günü saat 14.00'de Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde "100. Yılında Milli Mücadele" konulu panel düzenlenecek. Panelde; E.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert " Batı Anadolu'da Milli Mücadele", E.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. Bölümünden Öğr. Gör. Oktay Çanaklı, "Ödemiş'in İşgali", E.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. Bölümünden Dr. Öğr. Gör. Gülben Mat "Kurtuluşa Kadar Ödemiş" yer alacak. Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında 4 Eylül Çarşamba günü Engelsiz Kahve Önü Aykut Oray Sokağında çocuklara özel program düzenlenecek. Programda çocukların canlı performans göstererek resim yapması sağlanarak, çeşitli animasyon gösterileri ve eğlencelere yer verilecek. 8 Eylül Pazar günü Ümit Görgülü'nün yazdığı ve yönettiği "Hey Gidinin Efesi" adlı oyun, Kayaköy Mahallesinde bulunan Çakırcalı Mehmet Efe Konağı önünde gösterilecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca 4 Eylül Çarşamba saat 16.00'da Ödemiş Fotoğrafçılar Derneği tarafından Yıldız Kent Arşivi ve Müzesinde karma fotoğraf sergisi açılacak. 8 Eylül Pazar günü Efe Dağcılar Kulübü ve Kaza Derneği işbirliği ile Gölcük göl kenarı çevresinde yürüyüş ve temizlik çalışması yapılacak. - İZMİR