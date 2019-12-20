"Ödemiş'in turizmini ve ticaretini canlandırmalıyız" - Son Dakika
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"Ödemiş'in turizmini ve ticaretini canlandırmalıyız"

6 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'yı ziyaret etti.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia'yı ziyaret etti. Görüşmede, Ödemiş yöresinin turizm ve ticari hacmini geliştirebilmek için atılması gereken adımlar üzerinde durulurken, Eriş, "Ödemiş ve çevresinin turizmde önemli bir yere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ödemiş'in turizmini ve ticaretini canlandırmalıyız" dedi.


Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş'i ağırladı. Görüşmede, iki milletin çok sayıda ortak yönünün bulunduğu ifade edilerek, atılması gereken adımlar konuşuldu. Papoulia, "Aile büyüklerim Alaçatı ve çevresinde yaşamışlar. Bu nedenle bu bölgede görev yapıyor olmaktan çok mutluyum. Balıkesir'den Afyon'a kadar olan birçok bölgeye İzmir Yunanistan Konsolosluğu bakmaktadır. Bu nedenle bu bölgelere mümkün olduğunca giderek ziyaretlerde bulunuyor ve bölgeleri yakından tanımaya çalışıyoruz. Sadece Türk halkının ülkemizi değil, Yunanistan halkının da Türkiye'yi ziyaret etmesini istiyoruz. İki ülke arasındaki dostluğu ve yakınlığı daha da ilerletmek istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Ödemiş'e gelerek sizleri de ziyaret etmek isteriz. Bizim gelmemiz Yunan halkına da güven verecektir ve ilerleyen zamanlarda turizm için bölgeyi ziyaret etmek isteyeceklerdir. Turizm ilişkilerimizin yanında ticari ilişkilerimizde de gerekenleri yapmalıyız. Biz işbirliği için gereken desteği vermeye hazırız" dedi.


Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de, "Argyro Papoulia tarafından dostane karşılanmaktan mutluluk duyduk. Bize, Ödemiş için atılacak adımların içinde bulunmaktan memnun olacağını iletti. Ödemiş ve çevresinin turizmde önemli bir yere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ödemiş'in turizmini ve ticaretini canlandırmalıyız. Bunun içinde gerekli adımları atarak bölgeyi en iyi şekilde anlatmak ve insanların burayı gelmesini sağlamak için gerekli desteği hep verdik vermeye de devam edeceğiz. Umarım ilerisi için güzel şeyler yapabilir ve bölgeyi hem turizm hem de ticaret açısından daha da canlandırabilir ve dışarıya açılabiliriz" diye aktardı. - İZMİR

Yunanistan, Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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