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Ödemiş'in ürünleri İstanbul'da tüketici ile buluşacak

58 dakika önce

3-13 Eylül tarihleri arasında kurulan Ödemiş Fuarı'nda ilçedeki üreticilerle görüşmeler yapan İstanbul'daki Ödemiş Kültür, Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Gölcük, Ödemiş'te yetişen tarımsal ürünlerin İstanbul'da tanıtılması için çaba göstereceklerini söyledi.

Ödemiş'in ürünleri İstanbul'da tüketici ile buluşacak, System.String[]

3-13 Eylül tarihleri arasında kurulan Ödemiş Fuarı'nda ilçedeki üreticilerle görüşmeler yapan İstanbul'daki Ödemiş Kültür, Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Gölcük, Ödemiş'te yetişen tarımsal ürünlerin İstanbul'da tanıtılması için çaba göstereceklerini söyledi.


Dernek üyesi bazı işadamlarının, İstanbul'un çeşitli semtlerinde tüketici pazarı açtıklarını belirten Gölcük, "Ödemiş, İzmir'in ve Türkiye'nin önemli bir tarımsal bölgesi. Fakat bunun yeterince tanınmadığını ve bu ürünlerin pazarlanamadığını düşünüyoruz. Özellikle organik tarım son yıllarda ilgi görüyor. Hemşerilerimiz ve Ödemiş'teki kooperatiflerle görüşmeler yaparak, Ödemiş'in ürünlerini İstanbul'da tanıtmak istiyoruz" dedi.


Fuar içindeki Ödemiş Belediyesinin standında bir iletişim masası kuran Başkan Osman Gölcük, Tarım ve Ormancılık ilçe Müdürü İbrahim Altıntaş ve organik tarım yapan üretici Levent Korukoğlu ile görüşerek, İstanbul-Ödemiş arasında kurulacak tarımsal köprüyü değerlendirdiler.


Üretici Levent Korukoğlu, ilçede son yıllarda yaptığı organik patates üretimi ile iyi bir müşteri potansiyeli yakaladıklarını belirterek, bu potansiyeli İstanbul gibi büyük bir pazarla arttırmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.


Tarım ve Ormancılık ilçe müdürü İbrahim Altıntaş da kurum olarak üretici ve tüketiciyi buluşturmak için ellerinden ne gelirse yardımcı olacakları sözünü verdi. - İZMİR

İstanbul, Ödemiş, Gölcük, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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