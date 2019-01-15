Son Dakika Haberleri: Ödemiş'in Yüksek Kesiminde Kar Yağışı

Ödemiş'in Yüksek Kesiminde Kar Yağışı

34 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesiminde kalan Gölcük Mahallesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Ödemiş'in Yüksek Kesiminde Kar Yağışı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesiminde kalan Gölcük Mahallesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Ödemiş merkezde yağmur yağarken, dağlık bölgelerde ise kar yağışı etkili oldu.  Kar yağışının yaşandığı Gölcük Mahallesi'nde ulaşımın kapanmaması için belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından "Kar yağışının etkisi altında kalan Gölcük mahallemizde ekiplerimiz, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar zinciri olmadan yola çıkmayın" uyarısı yaptı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

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