Ödemiş'in Yüksek Kesiminde Kar Yağışı
34 dakika önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesiminde kalan Gölcük Mahallesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinin yüksek kesiminde kalan Gölcük
Mahallesi'nde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Ödemiş merkezde yağmur yağarken, dağlık bölgelerde ise kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışının yaşandığı Gölcük Mahallesi'nde ulaşımın kapanmaması için belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem
, sosyal paylaşım sitesi İnstagram
hesabından "Kar yağışının etkisi altında kalan Gölcük mahallemizde ekiplerimiz, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar zinciri olmadan yola çıkmayın" uyarısı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:02 Kaynak: DHA
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