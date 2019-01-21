Son Dakika Haberleri: Ödemiş, İzmir Derbisinde Kazanmayı Bildi

Ödemiş, İzmir Derbisinde Kazanmayı Bildi

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. gruptaki ikinci yarının ilk maçında, İzmirspor'u konuk eden Ödemişspor rakibini geriden geldiği maçta 3-2 yendi.

Ödemiş, İzmir Derbisinde Kazanmayı Bildi, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. gruptaki ikinci yarının ilk maçında, İzmirspor'u konuk eden Ödemişspor rakibini geriden geldiği maçta 3-2 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta, Ödemişspor ile İzmirspor karşı karşıya geldi. Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynan maçta geriye düşen ev sahibi Ödemişspor, rakibini 3-2 yenmeyi başardı. Bu skorla Ödemiş temsilcisi, ikinci yarının ilk maçına galibiyetle başladı.

Ödemişspor, 14. haftada elde ettiği bu galibiyetle İzmirspor ile puan farkını 7'ye, Burhaniye deplasmanında golsüz eşitliği bozamayan Çiğli Belediyespor ile de 5'e indirerek önemli bir adım attı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'den Aday Gösterilmeyen Hüseyin Ödemiş, Saadet Partisinden Aday Gösterildi Galatasaray, Erteleme Maçında Yarın Boluspor'la Karşılaşacak

Serdar Aziz'in Menajeri: Oyuncum Ersun Yanal'la Telefonda Görüştü Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:52:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş, İzmir Derbisinde Kazanmayı Bildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]