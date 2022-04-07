Ödemiş Kaymakamı Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Ödemiş Kaymakamı Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

07.04.2022 22:58
Ödemiş Kaymakamı Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, iftarda şehit ve gazi yakını ailelerle bir araya geldi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, iftarda şehit ve gazi yakını ailelerle bir araya geldi.

Ödemiş Kaymakamlığınca bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Aksoy, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Aksoy, "Sizler en değerli yakınlarınızı bu vatan için millet için bu toprak için feda ettiniz. Sizler gazilerimiz olarak bu vatan için bu bayrak için bu toprak için canınızı öne koydunuz ve feda etmeye niyet ettiniz. Sizler için ne yapsak azdır. " ifadelerini kullandı.

Ödemiş Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu da iftar programını düzenleyen Kaymakamlık Makamı ve Sosyal Politikalar İlçe Temsilciliğine teşekkür etti.

Aktaşoğlu, tarihin şehit ve gazilerin yazdığı destanlarla dolu olduğunu vurgulayarak "Çanakkale Savaşları Kurtuluş Savaşı'mızın şehit ve gazileri, bunun en güzel örneğidir. Vatanı uğruna ölümü göze alan insanımız, ordumuz, zaman zaman dünya barışını korumak adına da Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna'da, Afganistan'da ve birçok yerde görev almıştır." diye konuştu.

Programa, Bayındır İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Ödemiş Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Uyan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, şehit aileleri ile gaziler katıldı.

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Fatih Aksoy, Ödemiş, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş Kaymakamı Aksoy, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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