Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisinin yeni başkanı Ümran Ateş

Ödemiş Kent Konseyinin yapılan meclis seçimlerinde, öğretmen Ümran Ateş kadın meclisinin başkanı seçildi.



Kasım ayı boyunca salı ve perşembe günleri yapılacak meclis seçimleri, kadın meclisinin genel kurul toplantısı ile başladı. Genel kurul divanının oluşturulmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.



Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, meclislerin kent konseyleri için önemine değinerek, ilk meclis genel kurulununda kadın meclisi seçimlerinin yapılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Kent konseylerinin işlevleri hakkında genel kurula katılanlara hitaben bir konuşma yapan Taşlı, "Kent konseyleri; kentlerin ortak aklıdır. Yatırım ve yaptırım gücümüz olmasa da kentimizin geleceği için gönüllü olarak bir araya gelip yerel yöneticilere projeler ortaya koymaya çalışacağız. Bunları da meclisler ve çalışma grupları ile birlikte yapacağız. Çalışma grupları ve meclislerden gelecek önerileri, ilgili kurumlara aktarıp uygun çözümler talep edeceğiz" dedi.



Vatandaşları, kent konseyinin çalışmalarına davet eden Taşlı, "Demokrasiler hemşehrilerin yönetime katılması ile daha anlamlı hale gelir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından seçime geçildi. Aday olan; Ümran Ateş, Sevda Örten, Sezen Cerit, Hülya Ayazoğlu, Zarife Özcan, Müge Özata, Nehir Sayal, Hülya Tunç, Hatice Uygun, Sevim İnan ve Havva Pakcan Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisinin yürütme kuruluna seçildi. Yürütme kurulu üyesi Ümran Ateş de oy birliği ile başkanlığa seçildi. - İZMİR