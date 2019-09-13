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Ödemiş Kent Konseyinde genel kurul hazırlığı

1 saat önce

Ödemiş Kent Konseyi, 19 Eylül Perşembe günü yapılması planlanan genel kurul öncesi toplantı yaptı.

Ödemiş Kent Konseyinde genel kurul hazırlığı, System.String[]

Ödemiş Kent Konseyi, 19 Eylül Perşembe günü yapılması planlanan genel kurul öncesi toplantı yaptı.


Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu, önceki gün kent konseyi binasında toplandı. Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "3 Eylül Ödemiş'in Kurtuluşu etkinlikleri ve 35. Ödemiş Milli Fuarı dolayısıyla yapılan bütün etkinliklere yürütme kurulu üyeleri olarak destek verdik. Özellikle Gölcük'te çevre duyarlılığı adına yapılan temizlik çalışmasına etkin destek verdik. Öte yandan, daha önce kurulmuş olup da faaliyet yürütmeyen meclis ve çalışma gruplarını yeniden canlandırmaya çalıştık. Kadın meclisi ile kültür-sanat çalışma grubunu yeniden canlandırmak için toplantılar yaptık. Bu toplantılar, eylül ayı sonunda yapılacak genel kurul sonrasında daha da somutlaşacaktır. Genel kurulda kadın, gençlik ve engelli meclislerinin yanında bazı yeni meclislerin kurulması için onay alacağız. Ekim ayı ile birlikte meclis ve çalışma gruplarını hızla harekete geçirip Ödemiş'te yapılabilecek projeler hakkında yeni fikirlerin oluşması için hemşehrilerimizle birlikte olmaya başlayacağız. Kent konseyi genel sekreteri için belediye tarafından henüz atama yapılmadı. Bu atamanın bir an önce yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Toplantıda eylül ayı genel kurulunun 19 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de eski otogar üstündeki nikah salonunda yapılmasına karar verildiğini belirten Taşlı, "İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı, 26 Eylül Perşembe günü yine aynı yer ve saatte yapılacak" dedi. - İZMİR

Kent Konseyi, Ödemiş, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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