Son Dakika Haberleri: Ödemiş Kent Konseyinde meclisler kasım ayında oluşturulacak
Son Dakika Güncel Ödemiş Kent Konseyinde meclisler kasım ayında oluşturulacak

Ödemiş Kent Konseyinde meclisler kasım ayında oluşturulacak

1 saat önce

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu, son genel kurulda kabul edilen meclislerin kasım ayında oluşturulmasına karar verdi.

Ödemiş Kent Konseyinde meclisler kasım ayında oluşturulacak, System.String[]

Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) yürütme kurulu, son genel kurulda kabul edilen meclislerin kasım ayında oluşturulmasına karar verdi. Yürütme kurulu toplantısında alınan karar gereği, 5 Kasım'da yapılacak ilk meclis genel kurulunun ardından, ilerleyen günlerde haftanın salı ve perşembe günleri diğer meclislerin genel kurulları yapılacak.


Ödemiş Kent Konseyi (ÖKK) Başkanı Mehmet Taşlı, meclis çatısı altında çalışmak isteyen Ödemişlilerin, ilgili genel kurullardan 1 hafta önce yazılı başvuru yapıp üye olmaları gerektiğini söyledi. Taşlı, başvuru belgelerinin, Ödemiş Yıldız Kent Arşivi Müzesi (ÖYKAM) sokağındaki kent konseyi ve vergi dairesi karşısındaki pasajda bulunan Muhtarlar Derneği ile yürütme kurulu üyelerinin bürolarında imzalanabileceğini söyledi.


Kent konseyinin İçişleri Bakanlığı tarafından izlenen ve denetlenen bir kuruluş olduğunun altını çizen Taşlı, "Çalışmalarımızı, 'biz yaptık oldu' mantığı ile yapamayız. Alınan bütün kararların ilgili kurullardan geçmesi gerekir. Bu çerçevede, hangi hemşehrimiz hangi alanda çalışma yürütmek istiyorsa, ilgili yerlere kayıtlarını yaptırıp meclislere seçme ve seçilme hakkını kazanmalıdır. Meclislerin oluşturulmasının ardından çalışma grupları ile çözüm bekleyen çeşitli sorunlar hakkında Ödemişlilerin görüşlerini kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.


İlçedeki projelerin belirlenmesi, oluşturulması ve uygulamaya geçilmesi konusunda hem katkı sunmak hem de takip etmek istediklerini söyleyen başkan Taşlı, "Trafik, yeşil alanların belirlenmesi, şehir merkezindeki sokak hayvanlarının durumu gibi sorunlarla da ilgili çalışma grupları oluşturacağız" şeklinde konuştu.


Taşlı, 8 Ekim tarihinde yapılan yürütme kurulu toplantısında, hangi üyenin hangi meclisten sorumlu olacağının da belirlendiğini belirtti.


Öte yandan, yürütme kurulu toplantısında alınan karar gereği, 5 Kasım'da yapılacak ilk meclis genel kurulunun ardından, ilerleyen günlerde haftanın salı ve perşembe günleri diğer meclislerin genel kurulları yapılacağı öğrenildi. - İZMİR

Kent Konseyi, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:19 Kaynak: İHA
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