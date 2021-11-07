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Ödemiş kestane festivali ile şenlendi - Son Dakika

Ödemiş kestane festivali ile şenlendi

07.11.2021 17:41
Ödemiş kestane festivali ile şenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl Ödemiş Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Kestane Festivali" ilçede coşku yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl Ödemiş Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Kestane Festivali" ilçede coşku yarattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun da katıldığı etkinliklerde ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri olan kestanenin tanıtımı ve pazar payının artırılması için yapılacak çalışmalar gündeme geldi.

Türkiye'nin sayılı kestane üretim merkezlerinden Ödemiş'te festival coşkusu yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Ovacık Köyü'ndeki festivalin açılışına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Eriş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile çok sayıda yurttaş katıldı. Festivalde kestanenin tanıtımı ve pazar payının artırılması için yapılacak çalışmalar da ele alındı.

"Yanınızdayız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, üretici ve köylülerin tarımsal faaliyetlerini her alanda desteklediğini söyleyen Mustafa Özuslu, "Türkiye'de üretilen her 100 kilogram kestanenin 20'si bu havzada çıkıyor. Kestanenin ülkeye ve dünyaya tanıtılması için çabalıyoruz. Pazarlanması için uğraşıyoruz. Burada önemli sorunlar yaşıyorsunuz. Bunu biliyoruz" dedi.

'Enflasyon yok' diyenler köylüye sorsun

Üreticinin artan maliyetler karşısında ezildiğini de dile getiren Özuslu, şunları söyledi: "Sizin en büyük ihtiyacınız gübre, ilaç ve mazot. Bütün üretici arkadaşlarım bu üç girdinin ne demek olduğunu biliyor. 190 liraya aldığınız bir torba gübre, bugün 700 lira. Mazotu, ilacı söylemiyorum bile. Bu şekilde tarım sürdürülebilir mi? 'Enflasyon yok' diyorlar. Gelin bir de köylüye sorun bakalım var mı, yok mu? Geçen yıl sattığı on ton kestane ile bu yıl acaba kaç torba gübre alıyor? Bunu soran var mı? "

"Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da kestane dal kanseri hastalığı ile ilgili kanun teklifi vereceklerini açıklayarak, "Bu hastalığa bütüncül bir çözüm bulmak gerekiyor. Bölgede araştırma enstitüsü kurulmasını istiyoruz. Böylece kestanede yaşanan hastalıklar çözülecek, ürünü iyileştirilerek, gelecek nesillere bırakacak çalışmalar yapılacak. Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Umarım bu soruna da tıpkı Kozak Yaylası'ndaki gibi çözüm buluruz. Çözüm bulamazsak sizler gün geçtikçe yoksullaşacaksınız. Biz biliyoruz ki Türk çiftçisi kalkınmadan, memleket kalkınmaz. Biz Atatürk'ten köylünün milletin efendisi olduğunu öğrendik. O'nun bir emri olarak, köylüye hizmet etmemiz bizim boynumuzun borcu" dedi.

"Ürün azaldıkça gelir de azalıyor"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de yaptığı konuşmada kestanenin bölge halkı açısından önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı. Yaşanan olumsuzluklar yüzünden bu zenginliğin kaybolduğunu ifade eden Mehmet Eriş, "Ürün azaldıkça gelir de azalıyor. Bu boşluğu daha sonra Çin'den gelen kestane dolduruyor. Geçimini bu zenginlikle sağlayan insanlarımız hastalıkla mücadele ediyor. Diliyoruz ki bu zenginliğimiz azalmasın. Tarımda üretimi artırmak, tarımdaki zararlılarla mücadele etmek ana görevimiz" dedi.

"Kestanenin ömrü kısaldı"

Bıçakçı Mahalle Muhtarı Yusuf Erdinç ise "Köylerin bir bir boşaldığı bugünlerde, bizi ayakta tutan kestane, ülkemiz için değerli bir meyvedir. Üretim ve tüketimde büyük yararları var. Eskiden kestane üretimi babadan oğula kalan bir meyve olarak bilinirdi. Ama son zamanlarda hava şartları ve hastalık nedeniyle kestanenin ömrü kısaldı. Her yıl dikim yapılmasına rağmen üretim azalıyor. Bu durum bizi üzüyor. Kestane üreticileri devlet tarafından desteklenmeli ve hastalıkların üzerinde daha fazla durulmalı. Kestane üreticisi desteklenmezse ürün bugün bizleri doyursa bile gelecek yıllarda böyle olmayacak" diye konuştu.

Ödemiş kestane festivali ile şenlendi
Ödemiş kestane festivali ile şenlendi

Ödemiş Belediyesi, Türkiye, Ödemiş, İzmir, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Ödemiş kestane festivali ile şenlendi - Son Dakika


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