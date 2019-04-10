Son Dakika Haberleri: Ödemiş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltı Sayısı 34'e Çıktı

Ödemiş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltı Sayısı 34'e Çıktı

1 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesi ile 4 ilde 51 olaya karıştıkları belirlenen ve 2 liderinin cezaevinde olduğu öğrenilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

Ödemiş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltı Sayısı 34'e Çıktı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesi ile 4 ilde 51 olaya karıştıkları belirlenen ve 2 liderinin cezaevinde olduğu öğrenilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'gasp, tefecilik, haraç almak, ihaleye fesat karıştırmak, işyeri kurşunlamak ve ruhsatız silah bulundurmak' suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah polis, operasyon için düğmeye bastı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 51 ayrı suça karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin, İzmir merkez, Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Çeşme ile Aydın, Bolu ve İstanbul'da belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda ilk olarak 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugün de 5 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 34'e yükselirken, 2 şüphelinin ise aranmasının devam ettiği ifade edildi. Öte yandan çetenin lideri oldukları ileri sürülen T.G. ile A.T.B.'nin ise halen cezaevinde hükümlü oldukları belirtildi.

- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:31 Kaynak: DHA
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