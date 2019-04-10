Ödemiş Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltı Sayısı 34'e Çıktı
1 saat önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesi ile 4 ilde 51 olaya karıştıkları belirlenen ve 2 liderinin cezaevinde olduğu öğrenilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:31 Kaynak: DHA
İZMİR'in Ödemiş
ilçesi ile 4 ilde 51 olaya karıştıkları belirlenen ve 2 liderinin cezaevinde olduğu öğrenilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 34'e yükseldi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 'gasp, tefecilik, haraç almak, ihaleye fesat karıştırmak, işyeri kurşunlamak ve ruhsatız silah bulundurmak' suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah polis, operasyon için düğmeye bastı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 51 ayrı suça karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerinin, İzmir
merkez, Ödemiş, Tire
, Kiraz
, Beydağ
ve Çeşme
ile Aydın
, Bolu
ve İstanbul
'da belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda ilk olarak 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugün de 5 şüpheli daha yakalandı. Gözaltı sayısı 34'e yükselirken, 2 şüphelinin ise aranmasının devam ettiği ifade edildi. Öte yandan çetenin lideri oldukları ileri sürülen T.G. ile A.T.B.'nin ise halen cezaevinde hükümlü oldukları belirtildi.
- İzmir
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
Eliz Sakuçoğlu ile Aşk Yaşayan Ekin Mert Daymaz, Gönlünü Güzel Oyuncuya Kaptırdı
Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi
Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı