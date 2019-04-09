Son Dakika Haberleri: Ödemiş Merkezli Suç Örgütüne Operasyon

Ödemiş Merkezli Suç Örgütüne Operasyon

10 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesi ile 4 ilde, 51 olaya karıştıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon yapıldı.

Ödemiş Merkezli Suç Örgütüne Operasyon, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesi ile 4 ilde,  51 olaya karıştıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 29 çete üyesinin gözaltına alındığı operasyonda suç örgütünün 2 liderinin cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'gasp, tefecilik, haraç almak, ihaleye fesat karıştırmak, işyeri kurşunlamak ve ruhsatız silah bulundurmak' suçlarını gerçekleştiren çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 51 ayrı suça karıştıkları belirlenen çete üyelerinin, İzmir merkez, Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Çeşme ile Aydın, Bolu ve İstanbul'da  belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde gözaltına alınan şüpheliler, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken diğer yerlerde yakalanan şüphelilerin sorguları ise yakalandıkları illerde yapılacak.

Çetenin lideri oldukları ileri sürülen T.G. ile A.T.B.'nin halen cezaevinde hükümlü oldukları belirtildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:07 Kaynak: DHA

İzmir, Ödemiş, Güncel
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