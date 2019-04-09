Ödemiş Merkezli Suç Örgütüne Operasyon
10 dakika önce
İZMİR'in Ödemiş ilçesi ile 4 ilde, 51 olaya karıştıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon yapıldı.
İZMİR'in Ödemiş
ilçesi ile 4 ilde, 51 olaya karıştıkları belirlenen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 29 çete üyesinin gözaltına alındığı operasyonda suç örgütünün 2 liderinin cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 'gasp, tefecilik, haraç almak, ihaleye fesat karıştırmak, işyeri kurşunlamak ve ruhsatız silah bulundurmak' suçlarını gerçekleştiren çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 51 ayrı suça karıştıkları belirlenen çete üyelerinin, İzmir
merkez, Ödemiş, Tire
, Kiraz
, Beydağ
ve Çeşme
ile Aydın
, Bolu
ve İstanbul
'da belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde gözaltına alınan şüpheliler, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken diğer yerlerde yakalanan şüphelilerin sorguları ise yakalandıkları illerde yapılacak.
Çetenin lideri oldukları ileri sürülen T.G. ile A.T.B.'nin halen cezaevinde hükümlü oldukları belirtildi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:07 Kaynak: DHA
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