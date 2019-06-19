Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyacanı

Ege
Üniversitesi Ödemiş
Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.
Meslek yüksekokulundaki öğrenimlerini tamamlayan 108 öğrenci için, Belediye Kongre ve Düğün Salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende konuşan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu
hayatta bazı aşamalar olduğunu, gençlerin hayatın başlangıç aşamasında bulunduğunu kaydetti.
Herkesin yaşamı sırasında bazı engellerle karşılaşabileceğine dikkati çeken Dayıoğlu, "Sizlerin bunları aşabileceğine inanıyorum. Burada edindiğiniz mesleki anlamdaki bilgiler sizlere bir vizyon kazandıracaktır." dedi. Ege Üniversitesi
Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Şafak Ceylan 24. dönem mezunlarını vermenin
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.
Törene Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş
da katıldı.