ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

03.07.2022 16:54

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Teşekkürler Ormanın Kahramanları' denildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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