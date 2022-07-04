İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Teşekkürler Ormanın Kahramanları' denildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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