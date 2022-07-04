ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

04.07.2022 01:25
ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangın, kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Teşekkürler Ormanın Kahramanları' denildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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