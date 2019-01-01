Ödemiş Osb'de İlk İnşaat Ruhsatı Verildi

Alt yapım çalışmaları tamamlanan Ödemiş
Organize Sanayi Bölgesinde (OSB
) ilk inşaat ruhsatı verildi.
Ödemiş Belediyesinde düzenlenen toplantıda konuşan belediye başkanı Mahmut Badem
, ilk inşaat ruhsatını bitkisel ürünler üzerinde çalışmalar yürüten bir şirkete verdiklerini söyledi.
Bunun devamının da geleceğini belirten Badem, "Ödemiş için OSB bir hayaldi, kesinlikle olmaz diyorlardı. Allah'a çok şükür biz alt yapıyı bitirdik. Alt yapıdan sonra
tüm parselleri satmak nasip oldu. Şimdi kuyrukta 20'nin üzerinde bekleyen var.
Talepler çok ciddi bir şekilde devam ediyor." dedi.
İnşaat ruhsatını alan firmanın sahibi Ahmet Değirmen ise halihazırda ilçe sanayisinde faaliyette bulunduklarını, şu an bulundukları yerin firmaya yetmediğini, OSB'ye geçince çalışan sayılarını ve kapasitelerini artıracaklarını ifade etti.
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rifat Eriş de "Organize Sanayi Bölgesi belki binlerce gencimizin başka ilçelerde değil burada, kendi memleketlerinde çalışarak para kazanmalarını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.