Ödemiş ovası erik beyazı ile kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ödemiş ovası erik beyazı ile kaplandı - Son Dakika Ekonomi

Ödemiş ovası erik beyazı ile kaplandı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Küçükmenderes Ovası, erik çiçeği ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Ödemiş ovası erik beyazı ile kaplandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Küçükmenderes Ovası, erik çiçeği ile bembeyaz bir örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde yoğun olarak üretimi yapılan siyah erik, budama faaliyetlerinden sonra çiçeklenme dönemine girdi.


Ödemiş ilçesinde, binlerce dekarlık erik bahçeleri bembeyaz çiçeklerle kaplandı. Budama faaliyetlerinden sonra ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiği ifade edilirken, yörede erik budama işi yapan Yusuf Sahan, havaların olumlu gitmesi durumunda haziran ayı itibarı ile ağaçlardan erik hasadının yapılabileceğini söyledi.


"İyi bir rekolte bekliyoruz"


Kaymakçı Mahallesi'nde toptan erik pazarı kurulduğunu belirten Yusuf Şahan, "Ovamız, haziran ayında erik pazarı ile hareketlenir. Erik bahçelerindeki budama faaliyetlerini geçtiğimi aylarda tamamladık. Şimdi ağaçlar çiçeklenme dönemine girdiler. Mart sonu ile nisan başında her yıl sıcaklık düşüşleri yaşanır. Eğer ani ve etkili soğuklar olmazsa, bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz" dedi.


Mayıs alında hasadı yapılan papaz eriğinin son dönemde köklenmeye başlandığını belirten Şahan, üreticinin raf ömrü daha uzun çeşitlere yöneldiğini söyledi. - İZMİR

Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:45 Kaynak: İHA
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