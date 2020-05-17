Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates fiyatları çakıldı. Yaklaşık 2 hafta önce 2 liradan açılan piyasa, hasadın artışıyla birlikte 50 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, ithalat ve ihracat haberlerinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, patatesin tarlada 1,5 liranın altına düşmesi halinde zarar edeceklerini öne sürdü. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ödemiş Temsilcisi Özkan Akgün de pandemi dolayısıyla piyasanın olumsuz etkilendiğini ve patates tüketiminin azaldığını ifade ederek, "Böyle giderse üretici patatesten uzaklaşır dedi" dedi.

Ödemiş'te erkenci olarak tabir edilen elyaf altı patateslerin sökümü yaklaşık 2 hafta önce başladı. Adana patatesi ile birlikte piyasaya giren Ödemiş patatesi, ihracat ve ithalat haberleri ile birlikte belirsizlik içine girdi. Sıcakların da aniden bastırması ile telaşa düşen üreticiler, düşük fiyatlar nedeniyle ürünü hasat etmek istemiyor. Patates üreticiliği de yapan ziraat mühendisi Özkan Akgün de pandemi sürecinin tüm tarım üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, "İthalat ve ihracat tartışmaları ile üretici paniğe sürüklendi. Şimdi sıcaklar da aniden bastırınca üretici paniğe kapıldı. Üretim maliyetleri açısından bakıldığında tarla fiyatının 1,5 liranın altına düşmemesi gerekir. Tüketimde azalma söz konusu. AVM'lerin açılması ile tüketimin artacağı beklentisi var ama ben buna katılmıyorum" sözlerine yer verdi.

Akgün konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu yıl patates iyi başlamadı. Pandemi süreci ile tarımsal üretimin daha çok aranır olacağını düşünürken, beklenilen olmadı. Tarımsal üretim pandemi sürecinden çok etkilendi. 'Mısır'dan patates ve soğan ithal ediliyor' haberleri de piyasayı olumsuz etkiledi. Ödemiş patatesi ile Adana patatesi hava şartları nedeniyle ayna anda söküme başlandı. Burada yapılabilecek en destek devletin patates üreticisini koruması olacaktır."

Üretici Hayri Coşkun da patates fiyatlarının çok dalgalı seyrettiğini belirterek, "2 hafta öncesine kadar piyasa 2 liradan açıldı. Fakat ani bir düşüşle bugün 50 kuruş civarında. Maliyetler çok yüksek. Patates üreticisinin para kazanabilmesi için fiyatların 1 lira 50 kuruştan aşağı düşmemesi gerekir" diye konuştu. - İZMİR