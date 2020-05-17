Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü - Son Dakika

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü 2 lira ile açılan piyasa 50 kuruşa kadar düştü Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemi ilçesinde patates fiyatları çakıldı.

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

2 lira ile açılan piyasa 50 kuruşa kadar düştü

İZMİR - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemi ilçesinde patates fiyatları çakıldı. Yaklaşık 2 hafta önce 2 liradan açılan piyasa, hasadın artışıyla birlikte 50 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, ithalat ve ihracat haberlerinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, patatesin tarlada 1,5 liranın altına düşmesi halinde zarar edeceklerini öne sürdü. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ödemiş Temsilcisi Özkan Akgün de pandemi dolayısıyla piyasanın olumsuz etkilendiğini ve patates tüketiminin azaldığını ifade ederek, "Böyle giderse üretici patatesten uzaklaşır dedi" dedi.

Ödemiş'te erkenci olarak tabir edilen elyaf altı patateslerin sökümü yaklaşık 2 hafta önce başladı. Adana patatesi ile birlikte piyasaya giren Ödemiş patatesi, ihracat ve ithalat haberleri ile birlikte belirsizlik içine girdi. Sıcakların da aniden bastırması ile telaşa düşen üreticiler, düşük fiyatlar nedeniyle ürünü hasat etmek istemiyor. Patates üreticiliği de yapan ziraat mühendisi Özkan Akgün de pandemi sürecinin tüm tarım üretimini olumsuz etkilediğini belirterek, "İthalat ve ihracat tartışmaları ile üretici paniğe sürüklendi. Şimdi sıcaklar da aniden bastırınca üretici paniğe kapıldı. Üretim maliyetleri açısından bakıldığında tarla fiyatının 1,5 liranın altına düşmemesi gerekir. Tüketimde azalma söz konusu. AVM'lerin açılması ile tüketimin artacağı beklentisi var ama ben buna katılmıyorum" sözlerine yer verdi. Akgün konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu yıl patates iyi başlamadı. Pandemi süreci ile tarımsal üretimin daha çok aranır olacağını düşünürken, beklenilen olmadı. Tarımsal üretim pandemi sürecinden çok etkilendi. 'Mısır'dan patates ve soğan ithal ediliyor' haberleri de piyasayı olumsuz etkiledi. Ödemiş patatesi ile Adana patatesi hava şartları nedeniyle ayna anda söküme başlandı. Burada yapılabilecek en destek devletin patates üreticisini koruması olacaktır."

Üretici Hayri Coşkun, patates fiyatlarının çok dalgalı seyrettiğini belirterek, "2 hafta öncesine kadar piyasa 2 liradan açıldı. Fakat ani bir düşüşle bugün 50 kuruş civarında. Maliyetler çok yüksek. Patates üreticisinin para kazanabilmesi için fiyatların 1 lira 50 kuruştan aşağı düşmemesi gerekir" diye konuştu.

Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü

patates fiyatları, Türkiye, Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek         
18:48
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı         
18:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz         
18:14
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor         
17:35
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı         
17:35
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum         
17:23
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu         
17:21
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız         
17:18
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı         
17:05
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı         
17:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor         
16:35
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım? Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?         
16:26
'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı 'Hepimiz balonuz' diyen Hatice, havuz başında mini şortlu paylaşım yaptı         
16:25
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli         
16:07
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey         
16:06
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı         
16:00
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor         
15:45
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım         
15:44
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz         
15:29
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor         
15:15
İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı İsveç'te yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı         
14:50
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi         
14:29
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi 6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi         
14:15
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 19:06:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]