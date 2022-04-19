Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor - Son Dakika
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Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor

19.04.2022 16:40
Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu suçların önüne geçiliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu suçların önüne geçiliyor. İlçede özellikle uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere bir çok suçlunun korkulu rüyası haline gelen polis ekipleri, son 3 ayda 548 suçlu polis ekiplerince yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçe ve çevre ilçelerde uyuşturucu başta olmak üzere bir çok suçla mücadele eden Narko Grup, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup, Asayiş Büro, Trafik ve Çevik Kuvvet Büro Amirliği ekipleri, faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarıyla mücadelede rakamlar dikkat çekiyor

Polis ekiplerinin 2022 yılının başından bu yana gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonlarda, özellikle uyuşturucu ve hırsızlık olaylarının aydınlatılması rakamları dikkat çekti. Polis ekiplerince son 3 ayda, 10 bin 576 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan araması olan 338 şahıs yakalandı. Uyuşturucu kullanmaktan 133 şahsa işlem yapılırken, 20 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. 161 hırsızlık olayı aydınlatıldı; 42 hırsızlık zanlısı tutuklandı. 15 bin 650 araç sorgulandı; yapılan aramalarda 55 adet ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Tefecilik ve kaçakçılık suçluları kaçamıyor

Öte yandan yine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son üç ayda tefecilik suçundan 8 kişiye işlem yapıldı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten 8 kişiye işlem yapılırken, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi; olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 179 bin 204 kaçak makaron ile 2 ton 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bu suçlarla ilgili de 27 kişiye işlem yapıldı. - İZMİR

Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor
Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor
Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor
Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor
Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor
Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor

YORUMLAR
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Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs bir hafta sonra yakalandı Uyuşturucu operasyonunda kaçan şahıs bir hafta sonra yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Ödemiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş polisi suç ve suçluya göz açtırmıyor - Son Dakika


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