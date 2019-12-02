Ödemiş Murat 124 Kulübü Başkanı Önder Odabaşı, fuarı geleneksel hale getirmeyi istediklerini dile getirdi. Fuarın büyük ilgi gördüğünü aktaran Odabaşı, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İzmirli Akgermanlar ailesi, dört şirketleri için konkordato ilan etti