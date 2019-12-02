Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te "1. Klasik Araç Fuarı" ilgi gördü - İZMİR
Son Dakika Güncel Ödemiş'te '1. Klasik Araç Fuarı' ilgi gördü - İZMİR - Son Dakika

Ödemiş'te "1. Klasik Araç Fuarı" ilgi gördü - İZMİR

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen "1. Klasik Araç Fuarı", klasik otomobilseverleri buluşturdu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen "1. Klasik Araç Fuarı", klasik otomobilseverleri buluşturdu.

Ödemiş Salı Pazarı'nda düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 100 klasik araç sergilendi.

Ödemiş Murat 124 Kulübü Başkanı Önder Odabaşı, fuarı geleneksel hale getirmeyi istediklerini dile getirdi. Fuarın büyük ilgi gördüğünü aktaran Odabaşı, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Ödemiş'te 1. Klasik Araç Fuarı ilgi gördü - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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