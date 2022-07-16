Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in konuşması
Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy'un konuşması Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik programı ilçenin Saraçoğlu Stadı önünde gerçekleşti.
Program kapsamında saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunması, Protokol konuşmaları, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Mehteran takımının gösterisi, ilahi okunması, yer aldı.
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