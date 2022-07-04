Ödemiş'te 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Ödemiş'te 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

04.07.2022 21:55
Ödemiş'te 150 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde C.S. adlı kişinin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, arazide ekili halde 150 kök Hint keneviri bitkisi ile bitki bakımında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te 150 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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