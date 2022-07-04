ÖDEMİŞ'TE 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ÖDEMİŞ'TE 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

04.07.2022 22:26

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir arazide ekili halde 150 kök hint keneviri ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir arazide ekili halde 150 kök hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede C.S. isimli bir şüphelinin arazide hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fizik takip sonucunda operasyon başlatıldı. C.S. gözaltına alınırken, söz konusu arazide ekili halde 150 kök hint keneviri ve 15 metre sulama hortumu ele geçirildi. C.S. adli işlem için emniyete götürülürken, hint kenevirleri imha edilmek üzere araziden söküldü. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretini önlemek adına yaptığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖDEMİŞ'TE 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖDEMİŞ'TE 150 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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