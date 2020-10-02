Ödemiş'te 16 yaşındaki kızın doğum yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Ödemiş Devlet Hastanesine ailesi tarafından karın ağrısı şikayeti ile getirilen 16 yaşındaki kızın doğum yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

Derebebekler Mahallesinde oturan genç kızın doğum yapması sonrası Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aynı mahallede oturan genç kızla aynı yaştaki bir kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ifadesine başvurulduğu bildirildi.