Son Dakika Haberleri: "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor"
Son Dakika Ekonomi 'Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor'

"Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor"

2 saat önce

Ödemiş Süs Bitkileri (Süs-Bir) başkanlığını yürüten Muammer Ardıcak, Ödemiş'te sona eren Süs Bitkileri ve Fidancılık sergisinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor.

Ödemiş Süs Bitkileri (Süs-Bir) başkanlığını yürüten Muammer Ardıcak, Ödemiş'te sona eren Süs Bitkileri ve Fidancılık sergisinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor. Süs bitkileri ve fidancılık işi, yılın dört mevsimine yayılan bir üretim sektörüdür" dedi.


İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 17-20 Ekim tarihlerinde bu yıl 15'inci kez tanıtım ve satış amaçlı açılan Süs Bitkileri ve Fidancılık sergisi sona erdi. Bir değerlendirme yapan Süs-Bir Başkanı Muammer Ardıcak, süs bitkileri ve fidan üretimi konusunda Ödemiş ve çevresinin Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığını belirterek, "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor. Süs bitkileri ve fidancılık işi, yılın dört mevsimine yayılan bir üretim sektörüdür. İlçemizde yapılan üretim faaliyetini 15 yıldır sergi ve fuar gibi etkinliklerle duyurmaya çalışıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz sergimize, yurdun dört bir yanından firma temsilcisi katıldı. Her geçen gün profesyonel bir üretim ve tanıtım faaliyeti içinde oluyoruz. İlerleyen süre içinde Ödemiş'te bir bitki borsası oluşturulması için girişimlerimiz olacak" dedi.


Bitki üretiminin tüm dünyayı saran iklim krizine çare olduğunu belirten Ardıcak, "3-4 milyarlık bir üretim faaliyetinin büyük çoğunluğu bölgemizde yapılıyor. 700-800 civarında bir bitki çeşitliliğimiz var. Küçükmenderes Havzasının; üretim, bilgi ve ticaret merkezi olması için devletin de bu alanda üreticiye yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den milletvekillerine dikkat çeken uyarı: Danışman ve sekreterleri göndermeyin
New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor Kaçış Sendromu rahatsızlığı olan Mehmet Ali Erbil verdiği kilolarla şaşırttı Düğüne giderken Konak Tüneli'nde halay çeken grup trafiği felç etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:05:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ödemiş'te 2 bin aile bitki üretimi ile uğraşıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]