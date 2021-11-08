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Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi - Son Dakika

Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

08.11.2021 09:16
Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovacık Mahallesi'nde 2. Kestane Festivali düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Ovacık Mahallesi'nde 2. Kestane Festivali düzenlendi.

Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, kestanenin bölge için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'de üretilen her 100 kilo kestanenin 20 kilosunun bu bölgeden çıktığını aktaran Özuslu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Gördüğünüz gibi bu dağlardaki verimli topraklarda, önemli üretimler yetişiyor. Bugün kestane bizleri bu etkinlikte buluşmamıza neden oldu." dedi.

Ovacık Mahalle Muhtarı Yusuf Erdinç de konuşmasında kestanenin en güzel besin kaynaklarından olduğunu ancak son yıllarda ağaçlarında görülen hastalıkların rekolteyi azalttığını, özellikle dal kanseriyle daha etkin mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi
Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi
Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi
Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi

Türkiye, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te 2. Kestane Festivali düzenlendi - Son Dakika


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