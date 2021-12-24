Ödemiş'te 2021'de 255 bin metrekarelik kilit parke taş mesaisi - Son Dakika

Ödemiş'in 99 mahallesinde mahalle için yolları iyileştirip, sağlıklı ve modern bir görünüm kazandırmak üzere çalışmalarına aralıksız devam eden Ödemiş Belediyesi, 2021 yılında 120 bin metrekarelik kilit parke taş çalışması gerçekleştirdi.

Ödemiş'te birçok cadde ve sokakta farklı kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle kazı çalışmaları sürüyor. Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgeler dışında kentte yenilenmeye ihtiyaç duyan cadde ve sokaklarda kilit parke taş çalışmaları gerçekleştiriyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GÜÇ BİRLİĞİ

Ödemişlilerin daha modern ve düzenli bir kentte yaşamaları için devam eden çalışmalar kapsamında Ödemiş Belediyesi tarafından 2021 yılında yapılan kilit parke taş kaplaması 120 bin metrekareye ulaştı. Kent merkezinin yanı sıra Bozdağlar'dan Aydın Dağları'na dek kırsal mahallelerde toz ve çamur sorununu ortadan kaldırıp hayatı kolaylaştırmak üzere yapılan çalışmalara İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 bin metrekarelik kilit parke taş desteği sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 2021 yılında Ödemiş kent merkezi ve kırsal mahallelerinde 135 bin metrekarelik kilit parke taş çalışması yaptı. Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güç birliği ile Ödemiş'te cadde, sokak, kaldırım ve parklardaki toplam 255 bin metrekarelik alan kilit parke taş ile kaplanmış oldu.

BAŞKAN ERİŞ: "ALTYAPI ÇALIŞMALARINA GÖRE PLANLAMA YAPIYORUZ"

Çalışmaların 2022 yılında da devam edeceğini kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimizde şu anda farklı kurumların altyapı çalışmaları var. O noktalarda onarımları yüklenici firmalar yapıyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Yaya ve taşıt trafiği açısından yoğun bazı cadde ve sokaklarda bizzat belediye ekiplerimizce onarımlar yapılıyor. Kentimizde değerini gelecekte daha iyi anlayacağımız altyapı yatırımları sürüyor. Biz de bu altyapı çalışmalarını göz önünde bulundurup kaynaklarımızı en doğru şekilde değerlendirmek adına, 'yap-boz' durumunun yaşanmaması için planlamamızı yaptık.

Altyapı çalışmalarının olduğu bölgeler dışındaki ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarımız ile kırsal mahallelerimizde yazın toz, kışın çamur sorununu bitirmek adına kilit parke taş kaplama seferberliğimizi 2021 yılında da sürdürdük. 99 mahallemizdeki çalışmalarda önceliğimiz sağlık yönüyle sıkıntı yaşayan vatandaşımız varsa hastaneye ulaşımı, çocuklarımızın okullarına kolay ve güvenli yoldan ulaşmaları oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in de destekleriyle önemli miktarda bir alanı kilit parke taş ile kapladık. Giderek zorlaşan ekonomik koşullarda kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum. Şu anda Sanayi Sitemizde ve Zafer Mahallemizde ihtiyaç duyulan sokaklarda Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içinde geniş çaplı kilit parke taş çalışmalarımız var. Hava koşullarının izin verdiği ölçüde bu çalışmaları mümkün olan en kısa zamanda tamamlamak istiyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerle ilgili yine İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte planlamamız elbette olacaktır. Hemşehrilerimize bu anlamdaki hoşgörüleri ve özverileri için teşekkür ediyorum. 2022 yılında da yine ihtiyaçlara uygun doğru planlama ile evimiz Ödemiş'in 99 mahallesinde sahada olacağız" dedi.