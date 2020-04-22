Ödemiş'te 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Geçen yıl yüzlerce kişinin katılımıyla zeybek oynadıklarını hatırlatan Eriş, koronavirüs salgınının sona ermesini ve ilerleyen yıllarda daha büyük coşkuyla bayramları kutlamayı istediklerini bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur