Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği - Son Dakika

Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği, büyük katılımla gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği, büyük katılımla gerçekleştirildi.

Konaklı Mahallesi'deki etkinliğe çeşitli illerden gelen 130 deve sahibi, develeriyle katıldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının 1993 yılından beri süregelen deve güreşlerini yaşatmak olduğunu dile getirdi. Geleneği sürdürmek istediklerini aktaran Turan, "Deve güreşleri bir dostluk işidir, gönül işidir. Bugün de havanın da güzel olmasıyla birlikte güzel bir ahenk ile deve güreşlerinin heyecanını yaşıyoruz. Bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği

Mehmet Eriş, Konaklı, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:17 Kaynak: AA
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