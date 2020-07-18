Ödemiş'te 450 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Ödemiş'te 450 litre sahte alkol ele geçirildi
Ödemiş ilçesinde bir evde 450 litre sahte alkol ele geçirildi.
Ödemiş ilçesinde bir evde 450 litre sahte alkol ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.B. adlı kişinin ikametine operasyon düzenledi.
Söz konusu adresteki aramalarda 450 litre sahte alkol bulundu, B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:15 Kaynak: AA
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