Ödemiş'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı - İZMİR - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında, yaklaşık 2 aydan beri evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, alınan kararla 4 saat dışarı çıktılar. Ödemiş'te bulunan parklara akın ettiler. Parklarda zamanını değerlendiren eşli gruplar ilçedeki tüm parklarda büyük bir yoğunluk oluşturdular. Bazı yaşlı vatandaşlar çocukluk günlerini özleyerek salıncaklara bindiler.