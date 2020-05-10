Ödemiş'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı - İZMİR - Son Dakika

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Ödemiş'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı - İZMİR
7 saat önce
Koronavirüs önlemleri kapsamında, yaklaşık 2 aydan beri evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, alınan kararla 4 saat dışarı çıktılar.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, yaklaşık 2 aydan beri evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar, alınan kararla 4 saat dışarı çıktılar. Ödemiş'te bulunan parklara akın ettiler. Parklarda zamanını değerlendiren eşli gruplar ilçedeki tüm parklarda büyük bir yoğunluk oluşturdular. Bazı yaşlı vatandaşlar çocukluk günlerini özleyerek salıncaklara bindiler.
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 06:36 Kaynak: AA
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