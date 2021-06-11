Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 67 kök Hint keneviri ile 500 gram esrar ele geçirildi.

İzmir 'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen operasyonda 67 kök Hint keneviri ile 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te 67 kök Hint keneviri ile 500 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek