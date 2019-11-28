Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı
Son Dakika Güncel Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı - Son Dakika

Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı

6 saat önce

Ödemiş Devlet Hastanesinde, çocuklara ağız diş sağlığının önemini anlatmak üzere "Temizlik Perisi Hijyen" adlı oyun sahnelendi.

Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı, System.String[]

Ödemiş Devlet Hastanesinde, çocuklara ağız diş sağlığının önemini anlatmak üzere "Temizlik Perisi Hijyen" adlı oyun sahnelendi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla hastanenin konferans salonunda oynanan oyunu, anaokulu öğrencileri beğeniyle izledi.

Etkinlik sonunda çocuklara, diş fırçası ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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