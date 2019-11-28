Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı - Son Dakika
Ödemiş'te ağız diş sağlığının önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı
6 saat önce
Ödemiş Devlet Hastanesinde, çocuklara ağız diş sağlığının önemini anlatmak üzere "Temizlik Perisi Hijyen" adlı oyun sahnelendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Ödemiş Devlet Hastanesinde, çocuklara ağız diş sağlığının önemini anlatmak üzere "Temizlik Perisi Hijyen" adlı oyun sahnelendi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla hastanenin konferans salonunda oynanan oyunu, anaokulu öğrencileri beğeniyle izledi.
Etkinlik sonunda çocuklara, diş fırçası ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan çirkin ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu