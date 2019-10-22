Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te alternatif ürün olarak lavanta yetiştirilecek
Son Dakika Güncel Ödemiş'te alternatif ürün olarak lavanta yetiştirilecek

Ödemiş'te alternatif ürün olarak lavanta yetiştirilecek

9 dakika önce

Ödemiş Belediyesi, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmek amacıyla lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Ödemiş'te alternatif ürün olarak lavanta yetiştirilecek, System.String[]

Ödemiş Belediyesi, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmek amacıyla lavanta fidelerini toprakla buluşturdu.

Belediyeye ait Işık Mahallesi'ndeki arazide ilk fideler düzenlenen etkinlikle dikildi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı açıklamada, proje ile hem üreticilere alternatif ürün hem de ilçeye yeni bir turizm merkezi kazandırmak istediklerini bildirdi.

Alternatif ürünleri değerlendirecek tesis için de projenin hazır olduğunu anlatan Eriş, İzmir Kalkınma Ajansına başvuruda bulunulduğunu aktardı.

Eriş, alternatif ürün için belediyeye ait arazide lavanta fidelerinin dikildiğini de sözlerine ekledi.

Ödemiş Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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