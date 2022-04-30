Ödemiş'te "arife çiçekleri" geleneği yaşatıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te "arife çiçekleri" geleneği yaşatıldı

30.04.2022 12:34
Ödemiş'te "arife çiçekleri" geleneği yaşatıldı

Ödemiş'teki Bademli Ortaokulu'nda "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında 25 çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Ödemiş'teki Bademli Ortaokulu'nda "Arife Çiçekleri" projesi kapsamında 25 çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Ramazan Göçen, Osmanlı döneminde var olan "Arife Çiçekleri" geleneğini, okullarında ilk kez uyguladıklarını söyledi.

Bayramı öne çekerek bayramlığı olmayan çocukların tespit edilmesi ve bu çocukların esnaf tarafından giydirilmesini içeren geleneği yaşatmak istediklerini ifade eden Göçen, "Bu geleneği okulumda yaşatmak için hayır sahiplerinin kapısını çaldık. 25 çocuğu baştan aşağı giydirip onların sevinmesini sağladık." diye konuştu.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurdan Sarı da bayramlıklarını arife günü giyen çocuklara "arife çiçekleri" dendiğini belirterek, "Bu ramazanı çok güzel geçirdik. Oruç tutanlar, ibadetleriyle arkadaşlarına örnek oldular, tutamayanlar da tutanlara saygılı oldular. Hepinizi kutluyorum. Arife çiçeklerim hepimizin bayramı mübarek olsun." dedi.

Program çocukların oyunlarıyla ve okul müdürünün çikolata ikramıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te 'arife çiçekleri' geleneği yaşatıldı - Son Dakika


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