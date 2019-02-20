Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Asansörde Sıkışan İşçi Yaralandı

Ödemiş'te Asansörde Sıkışan İşçi Yaralandı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamirat sırasında asansörde sıkışan işçi ağır yaralandı.

Ödemiş'te Asansörde Sıkışan İşçi Yaralandı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tamirat sırasında asansörde sıkışan işçi ağır yaralandı.

Kuvvetli Mahallesi Bozdağ Caddesi üzerindeki bir binadaki asansörün tamiratını yapan Fevzi Eren (37), asansör
boşluğunda sıkıştı.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın yoğun bakıma alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili bina sahibi ve çalışanların ifadesine başvurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:35 Kaynak: AA

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