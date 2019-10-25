Ödemiş'te asayiş

Ödemiş'te uyuşturucu, ruhsatsız silah ve hırsızlık operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, üzerinden 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan bong isimli aparat, 1 ruhsatsız tabanca çıkan H.K, gözaltına alındı.

İlçedeki diğer operasyonunda da T.E'nin üzerinde 200 gram esrar maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca, C.Y'nin üzerinde de 1 ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Öte yandan ilçeden çalınan bir kamyonla ilgili yürütülen çalışma sonucu Ankara'nın Haymana ilçesinde yakalanan şüpheli A.A.Ç'nin de gözaltına alındığı kaydedildi.