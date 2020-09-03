Ödemiş'te aşure etkinliği - Son Dakika

Ödemiş Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Ödemiş Belediyesi Park Kafe önünde düzenlenen etkinliğe Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, daire amirleri katıldı.

Sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uygun gerçekleştirilen etkinlikte dualar okundu.

Kaymakam Aksoy, muharrem ayı ve aşurenin İslam alemi için önemli olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımızla beraber hayra ortak olduk diyelim. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise dayanışmanın ve birliğin sembolü olan aşureyi vatandaşla paylaşmanın güzelliğini yaşadıklarını belirtti.