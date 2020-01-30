Ödemiş'te bakla mevsimi yaklaşıyor

Bakla için İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler hasat dönemini beklerken, vatandaşlar, havaların fazla soğuk olmaması halinde ürünlerin bu yıl bekleneni karşılayacağını söyledi.



Aralık başında ekilip, mart ayı içinde hasadı yapılan bakla, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde yoğun olarak üretiliyor. Üreticilerden Hasan Ali Toprak, "Çiçeklenme döneminde don ve kırağı olmazsa bu yıl baklaya doyacağız" dedi.



Baklanın yağmur ya da çamurdan etkilenmediğini belirten Toprak, "Hava şartları eksiye geçmediği sürece bakla büyümeye devam eder. Bu yıl Kaymakçı'da ekim geçen yıllara göre biraz daha fazla. Kaymakçı, bakla ve bezelye üretimi ile tanınan bir bölge. Geçen yıl, hasat dönemi 7,5 TL'den açılmış, hasat sonu da 2,5 TL ile kapanmıştı. Bakla, toptan 3 TL'nin üstünde satılması durumunda üreticiyi memnun eder. Kaymakçı'da toptan pazarı kurulur. Birçok hale, taze bakla Kaymakçı çevresinden gider" dedi.



Kaymakçı'da tohum bayiliği yapan Mehmet Şahan da baklanın baharın ilk sebzesi olma özelliği taşıdığını belirterek, "Yağda kızartılmış bakla, yoğurtlu yenirse oldukça lezzetli olur. Uzmanlar içeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önlediğini ve kalp sağlığını koruduğunu belirtiyorlar. Baklanın protein ve lif açısından oldukça zengin olduğunu belirten uzmanlar baklanın doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağı için kilo vermeye de yardımcı olduğunu söylüyor. İlk ürün olduğu için baklanın ardından başka ürün ekilir. Bakla kökleri ve gövdesi azot bakımından zengindir. Bu da toprağı besler. Arkasından ekilen ürün topraktan güçlü bir azot desteği alır" şeklinde konuştu. - İZMİR