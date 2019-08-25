Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te "Barbunya ve Yörük" şenliği
Son Dakika Güncel Haber

Ödemiş'te "Barbunya ve Yörük" şenliği

1 saat önce

Ödemiş'te geleneksel olarak gerçekleşen "Geleneksel 4. Barbunya ve Yörük Şenliği", Bıçakçı Mahallesi'nde düzenlendi.

Ödemiş'te

Ödemiş'te

geleneksel olarak gerçekleşen "Geleneksel 4. Barbunya ve Yörük Şenliği", Bıçakçı Mahallesi'nde düzenlendi.

Ovacık Yaylası'nın Avlambaba mevkisindeki şenliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ödemiş Bıçakçı Yörükleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Seçkin Sezgin, şenliğin yörenin tanıtımına katkı sağladığını aktardı.

Şenlikte düzenlenen en iyi barbunya yetiştiricisi yarışmasını Özcan Akman kazandı. "Festival Ağası" ise iş adamı Mustafa Yalçınkaya

seçildi.

Etkinlikte çeşitli sanatçılar sahne aldı.

Ovacık, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir yoğun bakıma kaldırıldı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan tatil eleştirisine cevap: 25 yılı bana yüklemeleri çok üzücü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 20:09:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te "Barbunya ve Yörük" şenliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]