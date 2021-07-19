Ödemiş'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Ödemiş Öğretmenevinde yapılan törende konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, bayramların birlik, beraberliğin ön plana çıktığı günlerden biri olduğunu belirterek, herkesin Kurban Bayramını kutladı.

Törende Türk Halk Müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk de türkü söyledi.

Etkinliğe Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü

Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ve diğer ilgililer katıldı.