Ödemiş'te Beşiktaş taraftarları şampiyonluk konvoyu oluşturdu - Son Dakika

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Ödemiş'teki taraftarları kutlama için araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği organizasyonunda bir araya gelen taraftarlar, takım bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçe turu attı.
Turun ardından Salı pazarı mevkisinde toplanan taraftarlar tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.
Ödemiş Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Baysal, şampiyonluk coşkusunu yaşamak istediklerini belirterek tüm taraftarlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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