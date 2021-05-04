Ödemiş'te bezelye hasadı hareketliliği - Son Dakika

Kaymakçı'nın eski belediye başkanı ve üretici Halil Güler de hasat sezonunun bereketli geçtiğini, üreticiye hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Bu sezon bezelye fiyatlarından memnun olduklarını belirterek, "Toptan 5 - 6 lira civarındaki kilo başı fiyatlardan memnunuz. Salgın sürecine rağmen üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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